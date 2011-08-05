Тимошенко хотела любой ценой выиграть президентские выборы - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что экс-премьер Юлия ТМОШЕНКО хотела во что бы то ни стало выиграть президентские выборы 2010 года и именно поэтому в январе 2009 года подписала газовые контракты с РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня во время допроса в Печерском райсуде Киева, который рассматривает уголовное дело по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией.

«Я думаю, что главной целью Ю.ТИМОШЕНКО была победа на президентских выборах. Поэтому она любой ценой пыталась победить», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам главы правительства, он неоднократно спрашивал у премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА, почему Ю.ТИМОШЕНКО подписала соответствующие соглашения. В.ПУТИН ответил, что это вопрос целесообразно ставить украинской стороне, утверждает Н.АЗАРОВ.

По словам Н.АЗАРОВА, если не удастся отменить газовые контракты от 2009 года, то они будут определять цену на российский газ на следующие 10 лет. В частности, по его словам, цена на газ без учета скидки, предусмотренной «харьковскими соглашениями», в первом квартале 2011 года составляла бы 363 дол. за тысячу кубометров, во втором – 396, в третьем – 448, в четвертом – 488.

«Скажите, пожалуйста, где в Европе сейчас такие цены на газ», - спросил премьер-министр.