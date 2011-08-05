Строительные конструкции энергоблоков Х3/Х4 могут эксплуатироваться еще 75 лет – эксперт

Существующие строительные конструкции недостроенных энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС могут эксплуатироваться еще в течение 100 лет.

Соответствующие обоснования безопасности содержатся в технико-экономическом обосновании достройки блоков, разработанном специалистами ПАО «Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт» (КИЭП), сообщил УНИАН заместитель главного инженера КИЭП Виктор ШЕНДЕРОВИЧ.

По его словам, при внесении этой оценки в ТЭО специалисты КИЭП основывались на результатах обследования существующих конструкций, проводившегося сотрудниками института в 2006-2009 гг.

В.ШЕНДЕРОВИЧ пояснил, что в конце 1970-х годов 3-й и 4-й энергоблоки проектировались для эксплуатации в течение 30 лет, соответственно, с учетом срока вывода из эксплуатации строительные конструкции должны были простоять минимум 45 лет. Между тем, «Энеергоатом» уже имеет опыт продления срока работы блоков Ривненской АЭС на 20 лет. Поэтому по результатам обследования и оценки технического состояния конструкций эксперты сделали выводы о возможности их безопасной эксплуатации в течение 75 лет.

«Сразу же объясню, что, определяя его, мы исходили из следующего: планируемый срок эксплуатации энергоблока – 50 лет, «возраст» возведенных конструкций – 20 лет, до ввода блоков в эксплуатацию пройдет еще 5 лет. Скажу больше: в составе технико-экономического обоснования сооружения 3-го и 4-го блоков ХАЭС сделана дополнительная оценка, которая показывает, что подобные строительные конструкции могут эксплуатироваться в течение 100 лет», - пояснил эксперт.

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. На сегодня строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 – 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

Украина планирует завершить постройку Х3/Х4 до 2017 года. Подрядчиком строительства блоков определена российская компания «Атомстройэкспорт».

9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину. Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт».

Полностью комментарии экспертов относительно вопроса надежности существующих конструкций Х3/Х4 читайте в материале на сайте «УНИАН-ТЭК»: «Железобетонная уверенность. Гарантируют ли стройконструкции 100 лет работы АЭС?» http://energy.unian.net/rus/detail/845