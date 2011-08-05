Кабмин рассматривает возможность расторжения газового контракта через суд - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не исключает возможности расторжения газовых соглашений 2009 года через суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, во время дачи показаний в судебном заседании по рассмотрению уголовного дела экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года.

«Правительство рассматривает возможность расторжения этого контракта через суд, но такое решение еще не принято», - сказал Н.АЗАРОВ. По его словам, такое решение является очень ответственным и прежде чем обращаться в суд, нужно быть уверенным в результате.

«Мы все же надеемся путем переговоров добиться снижения цены», - заявил Н.АЗАРОВ.