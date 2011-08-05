За неделю розничные цены на нефтепродукты увеличились в среднем на 0,3%

С 29 июля по 5 августа средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,2–0,6% (в среднем на 0,3%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 29 июля по 5 августа средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – увеличились на 0,6% - с 9,44 грн./литр до 9,50 грн./литр; на бензин А-92 – увеличились на 0,2% - с 9,93 грн./литр до 9,95 грн./литр; на бензин А-95 – увеличились на 0,2% - с 10,24 грн./литр до 10,26 грн./литр; на дизельное топливо – увеличились на 0,3% - с 9,70 грн./литр до 9,73 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.