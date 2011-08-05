Прогноз Азарова: дефицит бюджета «Нафтогаза» в 2011 году составит 11 млрд. грн.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует, что дефицит бюджета НАК «Нафтогаз Украины» по итогам 2011 года составит 11 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз он сделал сегодня во время дачи показаний в Печерском районном суде г. Киева во время рассмотрения уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года.

«И в 2009 году, и в 2010 году, и сейчас кассовый разрыв «Нафтогаза» - значительный. Он, безусловно, сокращается и, я думаю, мы ориентируемся, рассчитываем, что выйдем примерно на 11 млрд. по году», - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства отметил, что такой уровень дефицита средств напрямую связан с решением Стокгольмского арбитража о компенсации компании «РосУкрЭнерго» потерь и природного газа, изъятого в 2009 году правительством Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2011 год с дефицитом 8,5 млрд. грн.

В 2010 году дефицит НАК «Нафтогаз Украины» составлял 60 млрд. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.