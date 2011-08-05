Тимошенко взяли под стражу

Судья Печерского районного суда г. Киева Родион КИРЕЕВ объявил постановление об изменении в отношении бывшего премьера Юлии ТИМОШЕНКО меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Как передает корреспондент УНИАН, это решение Р.КИРЕЕВ принял на протяжении часа, на который был объявлен перерыв в судебном заседании.

«Учитывая, что Ю.ТИМОШЕНКО обвиняется в совершении тяжкого преступления, которое предусматривает наказание более семи лет, она может уклониться от судебного разбирательства и других процессуальных действий… Изменить меру пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Р.КИРЕЕВ, мотивируя свое решение, отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО систематически нарушает порядок судебного заседания, постоянно высказывает пренебрежение к суду и участникам процесса, не выполняет распоряжения председательствующего по делу и отказалась назвать адрес своего проживания.

Кроме того, по словам Р.КИРЕЕВА, Ю.ТИМОШЕНКО отказалась сегодня объяснить причины, из-за которых не появилась в суд в 9 часов утра.

Ю.ТИМОШЕНКО вывели из зала Печерского районного суда Киева сотрудники судебной милиции «Грифон» и спецподразделения «Беркут».

Как передает корреспондент УНИАН, всем другим присутствующим не дают выйти из зала суда. Сотрудники судебной милиции «Грифон» стоят в несколько рядов и не дают никому тронуться с места.

Ю.ТИМОШЕНКО во время ареста попросила не надевать ей наручники до того момента, пока она не выйдет из зала.

Ю.ТИМОШЕНКО передала личные вещи народному депутату Украины Сергею ВЛАСЕНКО, который пытался до вывода из зала приблизиться к ней, но бойцы подраздела «Беркут» помешали ему.

В дверях возникло столкновение между народными депутатами и сотрудниками «Грифона».