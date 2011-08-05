Азаров: если бы не «харьковские соглашения», цена российского газа в IV квартале была бы 488 дол.

Цена на российский газ без учета скидки, предусмотренной «харьковскими соглашениями», составляла бы в III квартале 2011 года 448 долл. за тыс. кубометров, а в IV – 488 долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил сегодня во время допроса в Печерском райсуде Киева, который рассматривает уголовное дело по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией.

По словам Н.АЗАРОВА, если не удастся отменить газовые контракты от 2009 года, то они будут определять цену на российский газ на следующие 10 лет. В частности, по его словам, цена на газ без учета скидки, предусмотренной «харьковскими соглашениями», в первом квартале 2011 года составляла бы 363 дол. за тысячу кубометров, во втором – 396.

«Скажите, пожалуйста, где в Европе сейчас такие цены на газ», - спросил премьер-министр.

Напомним, по заключенному в январе 2009 года российско-украинскому контракту базовая ставка тарифа на транзит газа по территории Украины является «плавающей» и вычисляется в зависимости от стоимости топливной составляющей и инфляции в Европе. В І квартале 2011 года она составляла 2,84 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

По этому же контракту, до 2020 года цена российского газа должна рассчитываться по формуле, которая учитывает изменения цен на мазут и газойль при базовой стоимости 450 долл. за тысячу куб. м.

В апреле 2010 года Москва и Киев подписали «Харьковское соглашение», согласно которому Украина получила скидку на газ в размере экспортной пошлины (30%), но не более 100 долл. за тысячу кубометров, а Россия – продление на 25 лет срока пребывания своего Черноморского флота в Крыму.