Экспертная комиссия обнародовала выводы о причинах аварии на шахте Бажанова

Экспертная комиссия обнародовала выводы о причинах аварии на шахте им. Бажанова в Макеевке Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, авария произошла в результате накладки нескольких факторов.

По данным комиссии, одним из них является наличие в стенах разрушенного копра значительных по размерам зон с низкой прочностью бетона. Результаты испытаний отдельных фрагментов разрушенных стен показали, что бетон стен характеризуется высокой степенью неоднородности, минимальное значение его прочности почти в 7 раз меньше проектного.

Также, по заключению комиссии, возможными факторами, которые вызывали аварию, являются:

1. Башенный копер введен в эксплуатацию в 1960 году, при его строительстве не осуществлялся надлежащий контроль над качеством бетона из-за отсутствия приборов неразрушительного контроля (если положенный бетон качественен, то с годами прочность его увеличивается).

2. С годами эксплуатации накапливались и другие негативные факторы, в частности:

замена шведских машин и электродвигателей в 1981 году (угольный подъем) и в 1988 году (породный подъем) на более мощные и тяжелые отечественного производства, что привело к увеличению статической и динамической нагрузки на копер;

в ходе эксплуатации копра в результате появление трещин имеет место снижение морозоустойчивости, соответственно и долговечности бетона, что в процессе эксплуатации привело к снижению его прочности.

3. В результате длительной эксплуатации (близкой к предельному сроку - 50 лет) в стенах копра появились трещины, в которые за счет депрессии притягивалась атмосферная влага и угольная пыль, которая имеет в своем составе серу и ее соединения. Последняя, в свою очередь, привела к увеличению скорости коррозии бетона и арматуры, что способствовало недопустимому снижению несущей способности стен.

4. Наличие выведенного из эксплуатации вентиляционного канала, а именно - нарушение его герметичности в месте примыкания к стволу может быть источником привлечения (притягивания) грунтовых вод за счет депрессии в стволе. Это могло привести к ослаблению грунта основы фундамента копра (возможно вымывание и всасывание грунта в ствол). В результате этого мог возникнуть крен фундамента и копра в целом, что могло привести к критическому крену копра.

5. Длительная динамическая нагрузка в зоне расположения разгрузочных кривых в совокупности с трещинообразованием в результате многолетней эксплуатации, а также коррозийного повреждения бетона и арматуры могли привести к постепенной потере несущей способности стен.

По заключению комиссии, совокупность этих фактов в сочетании с неблагоприятными погодными условиями (проливные дожди, сильный ветер на протяжении недели накануне аварии) могла привести к обрушению копра.

Также комиссия рекомендовала предпринять ряд послеаварийных мероприятий. В частности, руководству шахты рекомендуется:

Работы по восстановлению комплекса скипового копра вести по специальному проекту, разработанному и согласованному в установленном порядке. Во время ведения аварийных работ контролировать со стороны шахты и исполнителей элементы разрушенного копра, которые изымаются при разборке.

Разработать и принять меры по поддержанию в безопасном состоянии горных выработок, оборудования, механизмов, вентиляции шахты.

Министерству энергетики и угольной промышленности Украины и Государственной службе горного надзора и промышленной безопасности Украины рекомендуется:

Дать указание на проведение проверки состояния всех башенных копров, имея в виду первоочередные работы по копрам с эркерами, и разработать меры по обеспечению их безопасной эксплуатации.

Внести изменения в нормативные документы относительно сроков и порядка обследования башенных копров.

В выводах отмечено, что после выполнения в полном объеме работ по демонтажу разрушенных элементов железобетонного копра и осмотра строительной части «шейки» копра, подъемных машин и их элементов, причины аварии могут быть уточнены.

Как сообщал УНИАН, 29 июля 2011 года в Макеевке на шахте им. Бажанова (Донецкая область) обрушился башенный копер, погибли 11 шахтеров и 4 – пострадали.