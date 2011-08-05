Украина за 7 месяцев увеличила добычу угля на 9,8%

Угледобывающие предприятия Украины, по оперативным данным, в январе-июле 2011 года увеличили добычу рядового угля на 9,79%, или 4,365 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 47,506 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, добыча коксующегося угля за семь месяцев т.г. сократилась на 0,4%, или 58 тыс. тонн, – до 14,797 млн. тонн, энергетического – выросла на 15,1%, или 4,297 млн. тонн, – до 32,709 млн. тонн.

Предприятия Минэнергоугля в январе-июле т.г. добыли 22,432 млн. тонн рядового угля, что на 2,7%, или 588 тыс. тонн, меньше, чем в январе-июле 2010 года.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2010 году увеличили добычу угля на 4%, или 2,863 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 75,166 млн. тонн.

В 2009 году Украина сократила добычу угля на 7%, или 5,436 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом, – до 72,219 млн. тонн.

Справка УНИАН. В ведении Минэнергоугля находится 20 угледобывающих объединений и 5 самостоятельных шахт.