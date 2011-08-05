Президент Европарламента обеспокоен арестом Тимошенко - выглядит “политически мотивированным”

Брюссель . Президент Европарламента Ежи БУЗЕК обеспокоен в связи с взятием под стражу бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в его комментарии, переданном собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

“Я встревожен новостями о решении суда задержать бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО. Контекст и условия создают обеспокоенность по поводу политической природы этого решения, а также по поводу применения верховенства права в Украине”, - заявил Е.БУЗЕК.

Президент Европарламента отметил, что недавно выражал свою обеспокоенность лидерам Украины относительно избирательности уголовного преследования Ю.ТИМОШЕНКО и других бывших правительственных чиновников.

“Я призываю Украину соблюдать принципы и общие ценности, которые определяют наши отношения и являются сутью «Восточного партнерства»”, - отметил Е.БУЗЕК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, председательствующий в судебном процессе по рассмотрению уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО судья Печерского районного суда города Киева Родион КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство об изменении для экс-премьера меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу. "Из-за системных нарушений, препятствования в установлении истины, нарушения порядка по рассмотрению дела суд постановил изменить меру пресечения на взятие под стражу", - зачитал Р.КИРЕЕВ решение суда.

Сразу после этого Ю.ТИМОШЕНКО отвези в Лукьяновское СИЗО.