ЕС в связи с арестом Тимошенко обеспокоен состоянием верховенства права в Украине

Европейский Союз в связи с арестом бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО выражает обеспокоенность состоянием верховенства права в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в совместном заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН и комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политике соседства Стефана ФЮЛЕ, распространенном поздно вечером 5 августа.

«Мы крайне обеспокоены сообщениями о сегодняшних событиях в Печерском суде, кульминацией которых стал арест лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО. ЕС и другие международные партнеры Украины неоднократно подчеркивали необходимость честного, прозрачного и независимого судебного процесса, чтобы избежать любого намека на политику избирательного правосудия», - написано в заявлении.

«Сегодняшние события, таким образом, вызывают обеспокоенность относительно состояния верховенства права в Украине», - отмечают К.ЭШТОН и С.ФЮЛЕ.

При этом главный дипломат ЕС и комиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства призвали Украину придерживаться принципов и совместных ценностей, являющихся ключевыми для «Восточного партнерства».