Решение S&P о рейтинге США обвалило цены на нефть

На мировых торгах в понедельник, 8 августа, цены на нефть снижаются в пределах 2,6-3,2% после заявления агентства Standard & Poor`s (S&P) о первом в истории снижении долгосрочного кредитного рейтинга США с максимального уровня "ААА"до "АА+"с "негативным"прогнозом. Эксперты не исключают, что это событие приведет к переоценке рисков во всем мире и к снижению рейтинга других стран.

Напомним, США являются крупнейшим потребителем энергоресурсов в мире.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 2,850 доллара, или на 3,28%, до 84,030 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряла 2,930 доллара, или 2,680%, упав до 106,440 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Между тем, негативную реакцию мировых фондовых и сырьевых рынков несколько смягчили заявления министров финансов и руководителей центробанков стран "Большой семерки", сделанные в понедельник до открытия торгов в Азии.

В частности, представители G7 заявили о своей готовности приложить усилия к достижению стабильности на мировых фондовых рынках после понижения S&P рейтинга США. Главы финансовых ведомств также отметили негативное влияние на мировую экономику чрезмерной волатильности рынков.