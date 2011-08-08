МИД РФ: газовые соглашения соответствуют законам двух стран

Власти РФ заявляют, что все соглашения по газу с Украиной в 2009 году соответствовали законам двух стран, и ждут справедливого суда над экс-премьером этой страны Юлией Тимошенко, говорится в заявлении МИД РФ.

В пятницу Печерский районный суд Киева постановил арестовать Тимошенко, которую Генпрокуратура Украины обвиняет в превышении власти при заключении контракта на поставки российского газа в 2009 году.

"Все "газовые" соглашения 2009 года заключались в строгом соответствии с национальным законодательством двух государств и международным правом, и на их подписание были получены необходимые указания президентов России и Украины. Исходим из того, что судебное разбирательство в отношении Юлии Тимошенко должно быть справедливым и беспристрастным, отвечать всем требованиям украинского законодательства при обеспечении возможностей защиты и соблюдении элементарных гуманитарных норм и правил", - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.