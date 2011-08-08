Соколовский хочет извинений от Печерского суда за моральный вред

Бывший представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ просит публичных извинений от Печерского райсуда Киева за моральный вред, который вызван публичным заявлением о систематической неявке в суд в качестве свидетеля по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и поручением Генпрокуратуре установить место его пребывания.

Об этом говорится в открытом заявлении Б.СОКОЛОВСКОГО в Печерский суд, копия которого передана УНИАН.

В документе Б.СОКОЛОВСКИЙ отмечает, что такие заявления обеспокоили его родственников, друзей и близких людей.

«На прошлой неделе Печерский районный суд г. Киева публично объявил, что я как свидетель якобы не реагирую на его вызовы, поручив Генеральной прокуратуре Украины установить мое место пребывания. Такими действиями суд, по моему мнению, допустил не только серьезную ошибку, но нанес моральный вред мне – простому гражданину Украины, моим родным, близким и знакомым», - говорится в заявлении.

Б.СОКОЛОВСКИЙ в отмечает, что был и остается законопослушным гражданином Украины и всегда соблюдает действующее законодательство.

Последние два месяца, подчеркивает Б.СОКОЛОВСКИЙ, он «практически не покидал столицы Украины - город Киев».

«В соответствии с Конституцией Украины, не обязан ежедневно информировать официальные инстанции о месте своего пребывания. О вызовах телеграммами в суд на тот же день узнавал, как правило, вечером, после работы, когда было уже поздно», - говорится в заявлении Б.СОКОЛОВСКОГО.

Кроме того, Б.СОКОЛОВСКИЙ отмечает, что в материалах досудебного следствия, кроме адреса регистрации, указаны его телефоны, место работы и люди, с которыми работает, в частности, народные депутаты Украины.

«Не было никаких проблем предупредить заранее о необходимости прибыть. О запоздалых вызовах я пытался выяснить в суде по телефону, который указан на официальном сайте, однако безуспешно. Тогда я передал соответствующую информацию в секретариат суда через украинских журналистов», - сообщает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«Создается впечатление, что суд слишком спешит, неподобающе подошел к вопросу, не подумав о последствиях. Своими заявлениями в отношении меня и поручением посеял тревогу, панику и определенный страх среди моих родных, близких, друзей и знакомых как в Украине, так и за ее пределами. Прошу публично извиниться и в дальнейшем не допускать подобных ошибок, которые не делают чести ни Печерскому суду, ни украинскому правосудию и нашему государству в целом», - говорится в заявлении Б.СОКОЛОВСКОГО.

Как сообщал УНИАН, 4 августа судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ постановил обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу установления места жительства бывших Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, советника главы государства Богдана СОКОЛОВСКОГО и первого заместителя главы Секретариата Президента Александра ШЛАПАКА для вызова их на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Решение было принято по ходатайству Ю.ТИМОШЕНКО и ее защиты, которые отмечали, что суд неоднократно направлял повестки о вызове этим лицам, но они не являются в суд.