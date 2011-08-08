Информация об использовании ядерной энергии станет доступней

Кабинет министров Украины распорядился сделать доступнее информацию, связанную с использованием ядерной энергии.

Распоряжение «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению открытости и доступности информации, связанной с использованием ядерной энергии, а также повышения уровня культуры ядерной безопасности в атомной энергетике» одобрено правительством 3 августа (736-р), сообщает УНИАН департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Согласно сообщению, документ предусматривает обеспечение доступа общественности к информации путем оперативного предания гласности на официальных веб-сайтах информации о состоянии безопасности на атомных электростанциях, важнейшие события и решения по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере использования ядерной энергии. Также планом мероприятий предусмотрено проведение в средних и высших учебных заведениях информационно-учебных мероприятий по вопросам безопасного использования ядерной энергии, создание координационного совета и проведение периодических международных и отраслевых научно-практических конференций и других общественных мероприятий.

Как отмечается в распоряжении, государственные органы власти должны способствовать освещению государственными средствами массовой информации мер по использованию ядерной энергии, а также повышению уровня культуры ядерной безопасности в атомной энергетике.