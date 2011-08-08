Шестеро горняков с шахты «Краснокутская» переведены из реанимации в ожоговое отделение

Шестеро горняков, пострадавших от вспышки метана на шахте «Краснокутская» в Луганской области, переведены из реанимации в ожоговое отделение.

Об этом корреспонденту УНАН сообщили в пресс-службе ГП «Донбассантрацит».

Состояние всех пострадавших» стабильное.

По состоянию на пятницу, 5 августа, 2 горняка находилось в реанимации в Донецке, 7 человек были в реанимации в Луганске, 13 человек в ожоговом отделении.

Как сообщал УНИАН, 4 августа на шахте «Краснокутская» (ГП «Донбассантрацит») произошла вспышка метана.

Пострадали 23 горняка. Один из горняков скончался в больнице 4 августа.

Прокуратурой Луганской области по факту аварии возбуждено уголовное дело.