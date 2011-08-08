Шестеро горняков с шахты «Краснокутская» переведены из реанимации в ожоговое отделение
15:45, 08 августа 2011Энергетика
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Шестеро горняков, пострадавших от вспышки метана на шахте «Краснокутская» в Луганской области, переведены из реанимации в ожоговое отделение.
Об этом корреспонденту УНАН сообщили в пресс-службе ГП «Донбассантрацит».
Состояние всех пострадавших» стабильное.
По состоянию на пятницу, 5 августа, 2 горняка находилось в реанимации в Донецке, 7 человек были в реанимации в Луганске, 13 человек в ожоговом отделении.
Как сообщал УНИАН, 4 августа на шахте «Краснокутская» (ГП «Донбассантрацит») произошла вспышка метана.
Пострадали 23 горняка. Один из горняков скончался в больнице 4 августа.
Прокуратурой Луганской области по факту аварии возбуждено уголовное дело.
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