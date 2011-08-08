Цены на нефть на NYMEX рухнули почти на 4% на опасениях за экономику США

Мировые цены на нефть в понедельник упали примерно на 4% на фоне опасений за дальнейшее понижение международным рейтинговым агентством Standard and Poor`s рейтинга США, передает РИА Новости. Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) по состоянию на 17:30 мск снизилась на 3,13 доллара, или на 3,6%, до 83,75 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на ICE потеряла 3,08 доллара, или 2,82%, упав до 106,29 доллара за баррель.

Напомним, S&P в ночь на субботу понизило впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг США с максимального уровня "ААА" до уровня "АА+" на фоне опасений, связанных с ростом дефицита бюджета и госдолга страны. При этом прогноз по рейтингу США был определен как "негативный", что предполагает возможность дальнейшего снижения рейтинга в течение ближайших полутора лет.