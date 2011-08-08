«Днепроэнерго» привлечет 1,8 млрд. грн. кредитов на реконструкцию трех энергоблоков
Энергогенерирующая компания «Днепроэнерго» объявила открытые торги по отбору банков для предоставления трех кредитных линий суммарным объемом 1,817 млрд. грн.
Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на интернет-портале «Государственные закупки».
Согласно сообщению, компания в частности планирует привлечь невозобновляемые кредитные линии объемом 547,15 млн. грн. (лот 1), 629,05 млн. грн. (лот 2) и 641,3 млн. грн. (лот 3) на период октябрь 2011 – декабрь 2015, октябрь 2011 – ноябрь 2017 и октябрь 2011 – декабрь 2016 гг. соответственно.
Предложения потенциальных участников торгов принимаются до 7 сентября, тогда же планируется их вскрытие.
Как уточнили УНИАН в компании, кредитные средства планируется направить на реконструкцию энергоблока №9 Криворожской ТЭС 282 МВт (лот 1), а также энергоблоков №2 и №4 300 МВт Запорожской ТЭС (лот 1 и 2 соответственно).
Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины). Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.
«Днепроэнерго» завершило 2010 год с прибылью 189,179 млн. грн., тогда как чистый убыток компании в 2009 году составил 236,049 млн. грн.
41,65% энергокомпании принадлежит входящей в СКМ кипрской DTEK Holdings Limited.