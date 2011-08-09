На рынке нефти обвал на фоне опасений рецессии

На мировых торгах во вторник, 9 августа, цены на нефть снижаются в пределах 2,9-4,6% на опасениях рецессии мировой экономики и, в частности, ситуации в США после заявления агентства Standard & Poor`s (S&P) о первом в истории снижении долгосрочного кредитного рейтинга страны.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 3,710 доллара, или на 4,56%, до 77,6 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряла 3,010 доллара, или 2,9%, упав до 100,730 доллара за баррель.

Ранее в ходе торговой сессии цена на смесь Brent опускалась ниже психологической отметки в 100 долларов за баррель. За последние два дня цены на нефть снизились в среднем на 12%, что является самым сильным спадом с января 2009 года, передает Bloomberg.