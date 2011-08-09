Причиной аварии на шахте «Суходольская-Восточная» был взрыв метановоздушной смеси – ПРУП

Причиной аварии I категории, произошедшей в шахте «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» 29 июля, явился взрыв метановоздушной смеси в тупиковой части западного флангового вентиляционного ходка № 23 пласта 1-3-1, вызвавший последующие взрывы пылевоздушной смеси.

Таковым является заключение экспертной комиссии. Об этом сообщает Профсоюз работников угольной промышленности Украины на своем официальном сайте.

В сообщении сказано, что образование метановоздушной смеси взрывоопасной концентрации произошло вследствие накопления выделившегося метана из отбитой углепородной массы, произошедшего газодинамического явления при производстве сотрясательного взрывания, а также снижения расхода воздуха в призабойной части вследствие повреждения гибкого вентиляционного трубопровода вентилятора местного проветривания ВМ-6.

В сообщении сказано, что «причиной воспламенения метановоздушной смеси явилось электрическое искрение на контактах контактора магнитного пускателя ПВИ-125Б под напряжением с открытой крышкой аппаратного отделения, который находился в тупиковой части и подавал напряжение на насосную установку 1В-20, предназначенную для откачки воды из призабойной части выработки».

В профсоюзе подчеркивают, что Причиной воспламенения пылевоздушной смеси явилось пламя взрыва метановоздушной смеси, в результате которого осевшая на поверхностях выработки угольная пыль перешла во взвешенное состояние, и произошел ее взрыв.

Как сообщал УНИАН, 29 июля на шахте «Суходольская-Восточная» (ПАО «Краснодонуголь») на горизонте 915 м произошел взрыв. Погибли 28 горняков, которые находились на аварийном участке.