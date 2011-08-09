Британская Regal Petroleum возобновила добычу углеводородов в Украине

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине Regal Petroleum plc возобновила добычу углеводородов на Мехедовско-Голотовщинском и Свиридовском газоконденсатных месторождениях (Полтавская обл.).

Об этом сказано в сообщении компании Cadogan, обнародованном на сайте биржи London Stock Exchange.

В сообщении отмечается, что за последние семь дней среднесуточная добыча составила 190,322 тыс. куб. м газа и 38 куб. м конденсата в сутки (суммарно - 1,427 баррелей нефтяного эквивалента в сутки).

Компания напоминает, что 18 июля 2011 года Окружной административный суд Киева отменил действие приказа Министерства экологии и природных ресурсов Украины от 30 марта 2010 года о запрете разработки Regal Petroleum ее украинских месторождений.

По данным компании, ведомство не стало обжаловать судебное решение и оно уже вступило в силу.

Как сообщалось, в ноябре 2010 года Regal Petroleum прекратила добычу на украинских месторождениях в связи с тем, что Минэкологии приостановило действие ее лицензий, ссылаясь на нарушения природоохранного законодательства.

Напомним, в марте 2011 года «Смарт-холдинг» через компанию Energees Management завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций Regal Petroleum.

Справка УНИАН. Regal Petroleum работает в Украине с 1999 года. Компания владеет в Украине заводом по переработке собственного газа и конденсата мощностью 700 тыс. куб. м газа и 200 куб. м конденсата в сутки, а также трубопроводом длиной 13,2 км, соединяющим предприятие с системой магистральных газопроводов.

Основными нефтегазовыми активами Regal являются Мехедовско-Голотовщинское (MEX) и Свиридовское (SV) газоконденсатные месторождения (Полтавская обл.).

Инвестиционная деятельность Группы компаний «Смарт-холдинг» сфокусирована на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Крупнейшей инвестицией Группы является 23,75% международной вертикально-интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», объединяющей 27 предприятий в Украине, Европе и США.