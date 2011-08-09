«Киевэнерго» ввело электронную абонкнижку для бытовых потребителей

На официальном сайте ПАО «Киевэнерго» начал работу новый сервис для бытовых потребителей электроэнергии – электронная абонентская книжка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, сервис позволяет потребителям в автоматическом режиме формировать квитанцию для оплаты электроэнергии. Благодаря сервису, абоненту не потребуется каждый раз вписывать в квитанцию лицевой счет, адрес, тарифы и высчитывать сумму к оплате. Достаточно один раз зарегистрироваться и в дальнейшем счет полностью формируется автоматической системой, включая льготы и субсидии. Потребителю остается только сохранить его и распечатать для оплаты.

Воспользоваться электронной абонкнижкой могут и зарегистрированные на сервисе, и незарегистрированные потребители.

Для регистрации потребителю нужно ввести свои персональные данные – ФИО, адрес, номер лицевого счета, данные о получении субсидий и льгот, вид тарифа. Одноразово внесенная информация сохраняется в системе для формирования квитанций в последующие периоды. На основе этой информации автоматически в квитанцию вводятся КС (контрольная сумма), тарифы, действующие в период оплаты, сумма льгот и субсидий за период оплаты. Таким образом, единственные поля, которые зарегистрированный потребитель в дальнейшем собственноручно заполняет в квитанции к оплате, – это показания счетчика. Кроме того, зарегистрированный потребитель всегда может просмотреть историю пользования сервисом. Идентификация потребителя на сервисе осуществляется по паролю и адресу электронной почты.

По желанию потребитель при регистрации может подписаться на e-mail или sms-рассылку для получения от «Киевэнерго» информации о новых сервисах, акциях, разъяснениях, повреждениях.

Электронный адрес сервиса: http://kyivenergo.ua/component/virtual_account.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева, с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и котельных.