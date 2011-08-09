Заявление МИД РФ относительно Тимошенко соответствует национальным интересам РФ - Волошин

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что заявление МИД России по поводу судебного процесса над бывшим премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО соответствует национальным интересам России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

По его словам, заявление МИД России как заявление любого другого внешнеполитического ведомства отображает национальные интересы той стран, от имени которой делается заявление.

«Было бы странно, если бы Российская Федерация не защищала выгодные для себя соглашения», - сказал О.ВОЛОШИН.

Он отметил, что соответствие или несоответствие действий государственных служащих Украины национальному законодательству Украины может определять лишь украинский суд, а не внешнеполитические ведомства иностранных государств.

Как сообщал УНИАН, 5 августа судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ постановил взять Ю.ТИМОШЕНКО под стражу.

Вскоре после ареста экс-премьера Министерство иностранных дел России обнародовало заявление, в котором призвало украинскую власть относиться к Ю.ТИМОШЕНКО справедливо, и отметило, что газовое соглашение 2009 года заключалось в строгом соответствии законодательствам обеих стран.

«Все «газовые» соглашения 2009 года заключались в строгом соответствии с национальным законодательством двух государств и международным правом, и на их подписание были получены необходимые указания президентов РФ и Украины», - сказано в заявлении.

В МИД РФ исходят из того, что судебное разбирательство относительно Ю.ТИМОШЕНКО должно быть «справедливым и непредвзятым, соответствовать всем требованиям украинского законодательства при обеспечении возможностей защиты и соблюдении элементарных гуманитарных норм и правил».