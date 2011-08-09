Приватизацию энергокомпаний целесообразно проводить в условиях стабильности на рынках - эксперт

Приватизацию энергокомпаний целесообразно проводить в условиях стабильности на фондовых и финансовых рынках, в таких условиях выше капитализация компаний и, соответственно, доход, который государство может выручить от продажи той или иной компании.

Такую точку зрения высказала корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

В то же время аналитик отметила, что с точки зрения инвестора и самого предприятия, развития его технической и технологической базы, невысокую рыночную стоимость можно рассматривать как позитивный фактор, поскольку у инвестора останется больше оборотных средств для внедрения новых технологий и покупки оборудования.

Е.ЕВДОЧЕНКО также отметила, что с февраля-марта текущего года рыночная стоимость энергогенерирующих компаний снизилась более чем в два раза. К примеру, капитализация "Донбассэнерго" в начале текущего года была 1 млрд. 891 млн. грн., а сейчас составляет 874 млн. грн., "Центрэнерго" – была 6 млрд. 649 млн. грн., сейчас - 3 млрд. 435 млн. грн.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

30 июня т.г. председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд утвердил план-график приватизации, в соответствии с которым одиннадцать запланированных к приватизации госпакетов акций энергокомпаний планируется реализовать в течение августа-октября 2011 г.