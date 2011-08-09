За нарушение техники безопасности наказаны 5 директоров луганских шахт
18:05, 09 августа 2011Энергетика
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Инспекторским составом территориального управления Госгорпромнадзора по Луганской области в ходе проверок с 29 июля по 4 августа выявлено 3311 нарушений нормативных документов по охране труда.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
По причине выявленных нарушений к административной ответственности привлечен 91 работник угольных предприятий, в том числе 5 первых руководителей. В 81 случае приостанавливалось ведение работ, эксплуатация машин и механизмов.
По результатам расследования несчастных случаев со смертельным исходом привлечено к ответственности 5 работников.
Всего с 29 июля по 4 августа ведомство провело 183 обследования горнодобывающих предприятий региона.
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