За нарушение техники безопасности наказаны 5 директоров луганских шахт

Инспекторским составом территориального управления Госгорпромнадзора по Луганской области в ходе проверок с 29 июля по 4 августа выявлено 3311 нарушений нормативных документов по охране труда.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

По причине выявленных нарушений к административной ответственности привлечен 91 работник угольных предприятий, в том числе 5 первых руководителей. В 81 случае приостанавливалось ведение работ, эксплуатация машин и механизмов.

По результатам расследования несчастных случаев со смертельным исходом привлечено к ответственности 5 работников.

Всего с 29 июля по 4 августа ведомство провело 183 обследования горнодобывающих предприятий региона.