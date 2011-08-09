«Энергоатом» начал загрузку топлива Westinghouse во второй энергоблок ЮУАЭС

Специалисты Южно-Украинской АЭС (Николаевская обл.) 4 августа начали работы по перегрузке топлива на втором энергоблоке станции, в ходе которых в активную зону реактора планируется загрузить 42 сборки производства транснациональной компании Westinghouse.

Об этом УНИАН сообщили в дирекции по ядерной и радиационной безопасности компании НАЭК "Энергоатом" (Киев).

Согласно сообщению, работы по перегрузке топлива были начаты после согласования Государственной инспекцией ядерного регулирования технического решения о составе 24-й топливной загрузки 2-го энергоблока.

Таким образом, после перегрузки топлива количество тепловыделяющих сборок Westinghouse в активной зоне 2-го энергоблока составит 42 штуки, а производства российской "ТВЭЛ" сократится со 163 до 121.

В дирекции также уточнили, что все работы в рамках планово-предупредительного ремонта блока будут выполнены в ранее намеченные сроки, то есть до 7 сентября.

Как сообщал УНИАН, 19 июля коллегия Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины разрешила расширение опытно-промышленной эксплуатации топлива производства транснациональной компании Westinghouse на энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС.

Справка УНИАН. В мае Westinghouse поставил на ЮУАЭС 42 сборки для загрузки во 2-й энергоблок станции. В данное время топливо находится на площадке станции, а сам блок выведен в планово-предупредительный ремонт (прогноз по окончанию - 7 сентября т.г.)

В настоящее время в 3-м энергоблоке ЮУАЭС эксплуатируется 84 ТВС-W в рамках второго этапа квалификации ядерного топлива Westinghouse на украинских АЭС.

С 2011 года Westinghouse начала коммерческие поставки ядерного топлива в Украину в рамках соответствующего коммерческого контракта с НАЭК, подписанного в марте 2008 года.