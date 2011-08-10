В Донецкой области за 7 месяцев изъято более 750 тонн незаконно добытого угля

В Донецкой области за 7 месяцев текущего 2011 года милиция изъяла более 750 тонн незаконно добытого угля.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении также говорится, что за указанный период правоохранители в местах незаконной добычи угля изъяли 85 единиц различного оборудования – передвижные электростанции, компрессоры, лебёдки, а также 5 единиц автотехники.

Всего с начала года в сфере недропользования в регионе было возбуждено 128 уголовных дел, из них 41 направлено в суды и 33 – рассмотрены. Общая сумма штрафов, наложенных судами в ходе рассмотрения уголовных дел данной категории, составила 268 тыс. грн.

Также в сообщении подчеркивается, что с начала года милиция выявила и задокументировала 55 организаторов этих так называемых «копанок», из них двое были руководителями государственных предприятий и способствовали незаконной добыче полезных ископаемых: при наличии запрещающих документов они организовали добычу угля на закрытой шахте. Сейчас этот факт расследуется.