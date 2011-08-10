Эксперты: развитие возобновляемой энергетики – залог экономической эффективности промышленности и ЖКХ

Развитие возобновляемой энергетики является залогом экономической эффективности отечественной промышленности и жилищно-коммунального хозяйства на фоне постоянного удорожания традиционных видов энергоносителей, считает член совета Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЭУ), директор ТД "Бизнес Форум" Сергей АПАЛЬКОВ.

"Жилищно-коммунальный и индустриальный секторы уже сегодня нуждаются в интенсивном переходе на более эффективные альтернативные виды энергии, так как по большому счету они уже являются экономически неэффективными при существующей ценовой политике на традиционные энергоносители", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.

Эксперт уверен, что чем больше страны Европы будут сокращать потребление природного газа, тем быстрее и сильнее этот энергоноситель будет дорожать для Украины, так как его производители будут стремиться компенсировать снижение доходов от экспорта.

Соотношение возобновляемой и традиционной энергетики в энергобалансе – это вопрос компромисса между нефтегазовым и промышленно-экономическим лобби в стране, считает член совета АПЭУ.

"Есть два пути: или возобновляемая энергетика будет интенсивно развиваться, и тогда наша экономика будет эффективной, а страна – независимой. В противном случае, на мой взгляд, Украина утратит экономическую независимость", – подчеркнул эксперт.

Председатель Украинской ассоциации производителей альтернативного твердого топлива (УАПАТТ) Иван НАДЕИН в свою очередь отметил, что по оценкам Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины до 40% потребностей страны в энергии может быть покрыто за счет возобновляемых источников.

Однако пока в Украине используется менее 1% потенциала возобновляемых источников энергии. Развитие же альтернативной энергетики и, как следствие, сокращение потребления традиционных энергоносителей, по его словам, усилило бы позиции Украины в переговорах об импорте топлива, в частности, с Россией по газу.

"Поэтому развитие возобновляемой энергетики, использование потенциала возобновляемых источников должно стать основой нашей энергетической политики. Для этого нужна политическая воля", – отметил И.НАДЕИН.