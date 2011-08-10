Цена нефти растет впервые за три дня на фоне заявления ФРС США

На мировых торгах в среду, 10 августа, цены на нефть растут впервые за последние три дня после заявлений ФРС США о сохранении базовой процентной ставки на уровне 0-0,25%.

Напомним, после снижения S&P впервые с 1917 года рейтинга США цена нефти обвалилась.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 2,840 доллара, или на 3,58%, до 82,140 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent прибавила 2,870 доллара, или 2,80%, поднявшись до 105,440 доллара за баррель, передает Bloomberg.