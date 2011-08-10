Азаров поручил с 2012г. начать программу энергозамещения для котельных

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству образования, Минрегионстрою, Агентству экологических инвестиций, Минэнергоугля разработать и уже со следующего года начать поэтапное внедрение программы энергозамещения для котельных учебных заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во вступительном слове при открытии заседания Кабинета министров Украины.

Н.АЗАРОВ также поручил Министерству финансов в проекте бюджета на 2012 год предусмотреть соответствующие средства.

Как отметил Н.АЗАРОВ, необходимо «учебные заведения сделать примером применения энергоэффективных технологий». «Потери тепла нужно свести к минимуму», - добавил он.

По словам главы правительства, необходимо «последовательно модернизировать котельные, которые можно перевести на альтернативный, более экономичный, чем газ, источник энергии».

Как подчеркнул Н.АЗАРОВ, необходимо привлекать инвесторов, у которых есть современные энергоэффективные технологии.

Премьер отметил, что для этого необходимо использовать средства, полученные от продажи квот по Киотскому протоколу.