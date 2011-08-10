Соколовский просит суд не вызывать его на допрос по делу Тимошенко до 1 сентября

Бывший советник Президента Украины Богдан СОКОЛОВСКИЙ обратился в Печерский районный суд Киева с просьбой не вызывать его в качестве свидетеля на допрос по делу против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с 10 августа до 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим заявлением Б.СОКОЛОВСКИЙ обратился сегодня в суд.

Он объясняет свое заявление срочной «необходимостью личного (состояние здоровья) и производственного характера».

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, в это время он будет работать за пределами Киева под руководством своего начальника – народного депутата Украины Виктора МАТЧУКА.

«Поэтому прошу в этот период не вызывать меня в суд в качестве свидетеля, поскольку это противоречит моему, к сожалению, амбулаторному лечению», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ в своем заявлении.

В то же время Б.СОКОЛОВСКИЙ повторно попросил Печерский суд «публично опровергнуть неправдивую информацию, распространенную судом 4 августа этого года, в том числе через СМИ», о том, что он якобы уклонялся от дачи показаний в период пребывания в Киеве.

Б.СОКОЛОВСКИЙ также требует от суда публично извиниться перед ним за распространение ложной информации.

Как сообщал УНИАН, 4 августа судья Печерского районного суда Киева Р.КИРЕЕВ постановил обратиться в Генеральную прокуратуру относительно установления места проживания бывших Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, советника главы государства Б.СОКОЛОВСКОГО и первого заместителя главы Секретариата Президента Александра ШЛАПАКА для вызова их на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу против экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых контрактов с Россией у 2009 года.

Решение было принято по ходатайству Ю.ТИМОШЕНКО и ее защиты, которые отмечали, что суд неоднократно направлял повестки о вызове этим лицам, но они не появляются в суде.

8 августа Б.СОКОЛОВСКИЙ обратился в Печерский райсуд Киева с открытым обращением, в котором просил суд извиниться перед ним за моральный вред, нанесенный публичным заявлением о систематической неявке в суд в качестве свидетеля по делу экс-премьера и поручением Генпрокуратуре установить место его пребывания.