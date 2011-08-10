Польский ING OFE купил 8,5% акций украинской Coal Energy

Польский частный пенсионный фонд ING Otwarty Fundusz Emerytalny в начале августа приобрел 8,5% акций украинской компании Coal Energy, предложенных в рамках первичного размещения на Варшавской фондовой бирже.

Согласно сообщению компании, переданному УНИАН, польский фонд, который завершил сделку 3 августа, приобрел 3 826 416 акций.

Как сообщал УНИАН, Coal Energy продал в рамках проведенного в конце июля - начале августа IPO 25% cвоих акций за около 80 млн. долларов.

Компания продала бумаги по цене около 20 злотых за штуку при определенной максимальной в проспекте эмиссии 32 злотых.

Сегодня утром акции компании торговались в пределах 16,6-17,5 злот. за штуку.

Справка УНИАН. Активы Coal Energy, которая владеет 10 шахтами, горнообогатительной фабрикой и фабрикой по переработке углесодержаших отходов, на 31 мата 2011 года составляли почти 90 млн. долларов.

Компания за 9 месяцев закончившегося 30 июня финансового 2011 года получила чистую прибыль почти 30 млн. долларов по сравнению с около 5 млн. за весь 2010 год.

75% акций компании принадлежат главе совета директоров Виктору ВИШНЕВЕЦКОМУ и его семье.