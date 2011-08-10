В Донецкой обл. из 90% проверенных шахтных копров запрещена эксплуатация более половины

На шахтах Донецкой области по состоянию на 9 августа по результатам проверки более 90% металлических копров, более половины были запрещены для эксплуатации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины, из-за выявленных нарушений запрещена эксплуатация 62 копров из 109 обследованных.

В настоящее время 5 угольных предприятий уже устранили выявленные нарушения и получили разрешение на возобновление приостановленных работ.

В пресс-службе отметили, что итоговая информация будет обнародована после окончания проверок. Также, согласно графику, до октября 2011 года в регионе будут продолжаться проверки технического состояния башенных копров, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 июля в городе Макеевке Донецкой области на шахте им. Бажанова произошло обрушение копра скипового ствола – надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъемные установки.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году.

В результате аварии погибли 11 работников шахты, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Прокуратура Донецкой области возбудила дело по факту обрушения копра на шахте им. Бажанова по ч.2 ст. 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).