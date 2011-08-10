Ситуация с растаможиванием сжиженного газа угрожает развитию рынка моторных топлив – эксперт

Опубликованные 5 августа поправки в Налоговый кодекс делают необоснованным проведение процедуры по отбору проб с импортных партий сжиженного газа.

Такое мнение высказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей КУЮН, отвечая на вопросы слушателей Летней школы нефтетрейдеров, проходящей в Лондоне с 1 по 19 августа, сообщили УНИАН в компании.

«Формально обязательный отбор проб был внедрен для борьбы с уклонением от уплаты акцизного сбора, поскольку ранее подакцизными были только основные разновидности сжиженного газа. Однако законодатель в последних изменениях в Налоговый кодекс максимально расширил перечень товарной номенклатуры сжиженных газов, включая даже некоторые сырьевые позиции, в результате чего теперь весь сжиженный газ облагается акцизом. В свою очередь это лишает всякого смысла дальнейший анализ импортируемого LPG», – заявил украинский эксперт.

Между тем, по его словам, формально остается открытым вопрос определения корректной таможенной стоимости сжиженного газа, от чего зависит величина НДС.

«Украинские таможенники великолепно справились с этой задачей в отношении светлых нефтепродуктов, используя котировки мирового рынка. Поэтому продолжающиеся проволочки с применением аналогичного опыта в отношении сжиженного газа закономерно начинают вызывать подозрения относительно умышленного создания проблем субъектам внешнеэкономической деятельности с легко угадываемыми целями», – заявил С.КУЮН.

По словам директора «А-95», упомянутая ситуация с растаможкой приводит к ощутимому подорожанию сжиженного газа в среднем на 35 коп./л, а также к нежеланию зарубежных грузовладельцев отправлять в Украину данный продукт, поскольку это приводит к дестабилизации цикла оборота вагоноцистерн и, соответственно, снижает рентабельность операций.

«В глобальном смысле комплекс этих неблагоприятных факторов угрожает дальнейшему развитию рынка сжиженного газа, так как ведет к подорожанию данного энергоносителя, набирающего популярность благодаря своей дешевизне по сравнению с бензином», – заявил директор «Консалтинговой группы А-95».

По оценке специалиста, в этом году потребление LPG в Украине может достичь 1 млн. тонн, что выведет страну в тройку крупнейших европейских рынков после Польши и Турции. В свою очередь такой объем заместит фактически аналогичное количество бензина, который беспрерывно дорожает под давлением мирового рынка, и снизит влияние выхлопных газов на окружающую среду.

Как сообщалось, с 9 июля украинская таможня возобновила требование проведения анализа проб ввозимого сжиженного газа, что сначала привело к полному блокированию поставок и далее – резкому росту цен на украинский сжиженный газ до 10 200 грн./тонна и последующему подорожанию его на 1 грн./литр в рознице. Задержка грузов на 20-30 дней, необходимых по регламенту для проведения анализов, приводит к росту цен на сжиженный газ за счет простоев железнодорожных цистерн на 600 грн./тонна (35 коп./литр). Такая же практика отбора проб применялась таможенниками в начале 2011 г., но была отменена.