Действующие газовые контракты подорвут основы сотрудничества Украины и России - Азаров

Действующие газовые контракты в перспективе подорвут основы долгосрочного сотрудничества Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на российско-украинском экономическом форуме.

«Рано или поздно неравноправный договор подрывает основу долгосрочного сотрудничества. Каким бы он ни был выгодным на определенном этапе одной из сторон, наличие такого неравноправного договора рано или поздно подорвет и очень серьезно подорвет основы долгосрочного сотрудничества», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день даже с учетом действующей скидки цена на газ для Украины выше, чем для некоторых потребителей в Европе.

«Даже с учетом той скидки, которая была обусловлена харьковскими соглашениями, цена сейчас не является рыночной. Мы сейчас имеем цену на российский газ, который получаем, выше, чем та цена, по которой получают газ некоторые европейские страны», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом Н.АЗАРОВ еще раз подчеркнул, что Украина не просит никаких скидок либо преференций, а хочет пересмотра газовых контрактов с тем, чтобы установить справедливые условия покупки и транзита газа.

«Мы говорим только об одном – нам надо пересмотреть этот контракт и сделать его таким, который бы отвечал интересам и России, и Украины, и строился бы исключительно на рыночных принципах. Поэтому нам не нужны ни скидки, и никакие преференции. Мы хотим только одного – чтобы была справедливость в наших взаимоотношениях», - сказал Н.АЗАРОВ.