Четыре шахты ДУЭК могут быть переданы в концессию ДТЭК

Шахты «Южнодонбасская №3», «им. Скочинского», «Октябрський рудник» и «Трудовская», входящие в настоящее время в состав государственного объединения «Донецкая угольная энергетическая компания» (ДУЭК), могут перейти в концессию крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК.

Об этом УНИАН сообщил председатель Донецкой объединенной территориальной организации Профсоюза работников угольной промышленности Украины Евгений БОНДАРЕНКО.

По его словам, ДТЭК еще с прошлого года в рамках механизмов частноправового партнерства вкладывает средства в развитие шахт объединения (закупка горно-шахтного оборудования), взамен выкупая угольную продукцию, добытую ДУЭК (выкупает углесбытовая дочка ДТЭК «ДТЭК Трейдинг»). Он уточнил, что в рамках данной схемы ДТЭК инвестировал в развитие шахт объединения около 400 млн. грн.

По словам Е.БОНДАРЕНКО, в случае одобрения на уровне Минэнергоугля и правительства передачи шахт ДУЭК в концессию после принятия соответствующего законопроекта упомянутые 4 шахты будут выделены в отдельное юридическое лицо, а другие 6 шахт останутся государственными.

«С октября может вступить в силу закон, регулирующий передачу шахт в концессию (рег. №8632, еще не рассматривался парламентом - УНИАН) и с учетом всех необходимый процедур о реальной концессии можно будет говорить с начала следующего года», - сказал Е.БОНДАРЕНКО.

Он также сообщил, что в пятницу, 12 августа, Донецкий терком ПРУП планирует провести собрание с представителями профкомов упомянутых шахт, в котором, как ожидается, примут участие представители ДТЭК.

В пресс-службе ДТЭК официально указанную информацию не комментируют.

Справка УНИАН. Шахты «Южнодонбасская №3», «им. Скочинского» и «Октябрський рудник» специализируются на добыче коксующихся углей. Промышленные запасы углей марок Г и Ж на шахте «Южнодонбасская №3» оцениваются в 150 млн. тонн, «им. Скочинского» (Г,Ж,Т) – 139 млн. тонн, «Октябрський рудник» (Г,ДГ,Ж) - 96 млн. тонн.

Шахта «Трудовская» специализируется на добыче энергетического угля марки Д. Промзапасы - 78 млн. тонн.

В январе-июне т.г. на шахтах ДУЭК добыто 988,2 тыс. тонн угля, из которых 626,2 тыс. тонн – коксующийся уголь.

ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management (г. Донецк), 10% акций которой принадлежит Ринату АХМЕТОВУ.

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта "Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик.

Угледобывающие предприятия энергохолдинга ДТЭК (ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания», Донецк) в 2010 году увеличили добычу рядового угля на 8,7%, или 1,528 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 19,164 млн. тонн.