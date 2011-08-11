Ситуация в Европе обвалила цены на нефть

На мировых торгах в четверг, 11 августа, цены на нефть снижаются в среднем на 0,7% на фоне опасений за экономическую ситуацию в Европе.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,6 доллара, или на 0,72%, до 82,290 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряла 0,71 доллара, или 0,67%, составив 105,970 доллара за баррель, передает Bloomberg.

В среду появилась информация о том, что президент Франции Николя Саркози и премьер Франсуа Фийон прервали отпуск для участия во внеочередном правительственном совещании, посвященном ситуации на финансовых рынках. Это вызвало панику на рынках из-за предположений, что первые лица страны были предупреждены о скором снижении кредитных рейтингов Франции, позднее агентство Fitch опровергло эти данные. Тем не менее, спекуляции привели к тому, что в ходе торгов в среду акции крупнейших французских банков - Societe Generale SA и BNP Paribas - потеряли в цене 10-20%.

Кроме того, международное рейтинговое агентство Fitch сообщило о понижении долгосрочного рейтинга Кипра на две ступени - до "BBB"с "A-", прогноз "негативный".