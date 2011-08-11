Заседание суда по делу Тимошенко началось с допроса Турчинова
10:41, 11 августа 2011Энергетика
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В Печерском районном суде г. Киева судебное разбирательство уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО сегодня началось с допроса бывшего первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА, который вызван в качестве свидетеля стороной защиты.
Как передает корреспондент УНИАН, 10 августа допрос А.ТУРЧИНОВА был прерван в связи с продолжительностью судебного заседания по просьбе Ю.ТИМОШЕНКО и ее защиты.
Накануне А.ТУРЧИНОВУ задавали вопросы только экс-премьер и ее адвокаты.
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