Заседание суда по делу Тимошенко началось с допроса Турчинова

В Печерском районном суде г. Киева судебное разбирательство уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО сегодня началось с допроса бывшего первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА, который вызван в качестве свидетеля стороной защиты.

Как передает корреспондент УНИАН, 10 августа допрос А.ТУРЧИНОВА был прерван в связи с продолжительностью судебного заседания по просьбе Ю.ТИМОШЕНКО и ее защиты.

Накануне А.ТУРЧИНОВУ задавали вопросы только экс-премьер и ее адвокаты.