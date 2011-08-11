Янукович поехал в резиденцию Президента РФ в Сочи. Основной вопрос переговоров - газ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что в ходе его встречи с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ удастся найти компромисс по вопросу цены на российский газ для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в интервью украинским журналистам перед встречей с Д.МЕДВЕДЕВЫМ, которая пройдет сегодня в Сочи.

«Мы в обязательном порядке будем обсуждать этот вопрос. Я считаю, в наших интересах Украины и Российской Федерации найти решение компромиссное и мы будем к этому стремиться», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос журналистов о возможности обжалования цены на российский газ для Украины и расторжении контракта о поставках газа между «Нафтогазом Украины» и РАО «Газпром» в связи с судебным разбирательством в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

В.ЯНУКОВИЧ в ходе визита в Сочи ознакомился с ходом стройки олимпийских объектов в Сочи, и в настоящее время отправился в резиденцию Президента РФ «Бочаров Ручей», где пройдет его встреча с Д.МЕДВЕДЕВЫМ.