«Нафтогаз» привлек у «Укрэксимбанка» кредитную линию на 625 млн. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» по результатам проведения процедуры закупки у одного участника заключил договор с ПАО «Государственный экспортно-импортный банк» («Укрэксимбанк») на предоставление кредитной линии на общую сумму 625 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит привлечен на период 2011-2012 гг.

Стоимость услуг банка в рамках договора составит 120,675 млн. грн.

Дата заключения кредитного договора – 4 августа.

Как сообщал УНИАН, в конце июля НАК «Нафтогаз Украины» заявила, что планирует привлечь у «Укрэксимбанка» кредит в размере 625 млн. грн. для финансирования закупки природного газа для закачки в подземные хранилища.

Напомним, по состоянию на 18 июля «Нафтогаз Украины» накопил в подземных хранилищах 16,9 млрд. куб. м природного газа. С начала периода закачки (15 апреля т.г.) компания закачала в ПХГ около 7 млрд. куб. м природного газа.

Справка УНИАН. Цена на газ, закупаемый НАК «Нафтогаз Украины» у ОАО «Газпром» (РФ), устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 296 долл. за тыс. куб. м, в третьем – 354 долл. за тыс. куб. м.