Турчинов обвиняет Ющенко в срыве подписания выгодных для Украины газовых контрактов

Бывший первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ обвиняет бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО в срыве подписания газовых соглашений с Россией на выгодных для Украины условиях в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А. ТУРЧИНОВ заявил сегодня во время своего допроса на судебном заседании по рассмотрению уголовного дела экс-премьера Юлии Тимошенко по газовым соглашениям 2009 года.

«Когда ДУБИНА вернулся (из Москвы), он сообщил, что это было не его решение, а решение Президента Украины, который в телефонном режиме перед самым подписанием контрактов позвонил и потребовал, чтобы делегация покинула переговоры», - сказал Турчинов. Бывший первый вице-премьер также сообщил, что тогда очень жестко отреагировал на это сообщение руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ, предупредив его о невозможности выполнения указаний В. ЮЩЕНКО без их обсуждения на заседании правительства. «Президент по Конституции не имел права давать такие указания. Это полномочия исполнительной власти - правительства», - отметил он.

А. ТУРЧИНОВ также сообщил, что инициировал отставку А. ДУБИНЫ с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» на следующий день после его возвращения из Москвы по указанию ЮЩЕНКО. «Я считал, что за такой шаг надо освободить от должности руководителя НАК «Нафтогаз», но Юлия Владимировна не восприняла мое предложение, мотивировав тем, что мы входим в очень сложный период противостояния между «Газпромом» и «Нафтогазом», и нельзя срочно менять позицию», - пояснил бывший чиновник.

По его словам, в это время все оппоненты «ждали капитуляции правительства» из-за невозможности урегулирования газовых отношений с Россией. «Правительство давили только в одном: что без «РосУкрЭнерго» правительство не способно урегулировать кризис», - отметил он.

После этого Ю. ТИМОШЕНКО в своих вопросах к Турчинова начала выяснять учредителей «РосУкрЭнерго» и факты о подтверждении прямых связей этих учредителей с Президентом Украины В. ЮЩЕНКО. Однако представители государственного обвинения каждый раз отрицали эти вопросы, а судья Родион КИРЕЕВ требовал переформулировать вопрос. «Фанам «РосУкрЭнерго» объясняю: пану ДУБИНЕ (30-31 декабря 2009 года - УНИАН) оставалось лишь подписать согласованные контракты, и кризиса бы не было. Из показаний ДУБИНЫ и ТУРЧИНОВА следует, что Ющенко отозвал делегацию, защищая монополиста «РосУкрЭнерго», который был посредником в поставках газа в Украину», - отметила Ю. ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, А. ТУРЧИНОВ отметил, что тогдашний президент Ющенко в условиях газового кризиса «где-то отдыхал в Карпатах, не высказывал никаких предложений, только требуя от правительства срочно возобновить транзит газа в Европу».