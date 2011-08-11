"Газовый" компромисс в интересах и Украины, и России - Янукович

Вопрос цены на газ для Украины будет обсуждаться сегодня во время встречи президентов Украины и РФ Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Сочи.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, по словам В.ЯНУКОВИЧА, найти компромиссное решение по этому чрезвычайно актуальному вопросу двусторонних отношений Украины и России – в интересах обеих сторон.

«Конечно, мы в обязательном порядке сегодня будем обсуждать этот вопрос. Я считаю, в наших интересах – и Украины, и России – найти компромиссные решения. Мы к этому будем стремиться», – сказал он.