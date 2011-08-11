Объявлен конкурс по передаче в концессию «Ровенькиантрацита» и «Свердловантрацита»

Министерство энергетики и угольной промышленности объявило конкурсы по передаче в концессию целостных имущественных комплексов (ЦИК) крупнейших государственных угледобывающих объединений «Ровенькиантрцит» и «Свердловантрацит» (оба – Луганская область).

Соответствующие объявления опубликованы в газетах «Урядовый курьер» и «Голос Украины» за 11 августа.

Согласно сообщению, активы предприятий предлагается передать в концессию на 49 лет.

Заявки на участие в конкурсе подаются в течение 60 дней с момента публикации объявления. Результаты конкурса будут оглашены в течение 45 дней с момента проведения конкурса.

Согласно сообщению, стоимость ЦИК «Ровенькиантрацит» по итогам независимой оценки составила 2 млрд. 447 млн. 376,341 тыс. грн, в т.ч. стоимость основных фондов - 2 млрд. 160 млн. 376,341 тыс. грн. Кредиторская задолженность объединения на начало мая составляла 2 млрд. 921,563 млн. грн.

Стоимость ЦИК «Свердловантрацита» по итогам независимой оценки составила 1 млрд. 739 млн. 536,327 тыс. грн., в т.ч. основных фондов – 1 млрд. 652 млн. 332,962 тыс. грн. Кредиторская задолженность объединения на начало мая составляла 1 млрд. 220,480 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. Кабмин разрешил передачу в концессию целостного имущественного комплекса ГП «Ровенькиантрацит». Соответствующий конкурс планирует провести Фонд государственного имущества.

Напомним, свой интерес к участию в концессионном конкурсе относительно «Ровенькиантрацита» и «Свердловантрацита» неоднократно высказывал крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК, который является энергетическим направлением группы СКМ Рината Ахметова.

Справка УНИАН. «Ровенькиантрацит» – крупнейшее государственное угледобывающее предприятие, создано в 1980 году. В объединение входят 27 подразделений, в том числе 5 шахт: №81 «Киевская», им. Вахрушева, им. Дзержинского, им. Космонавтов, им. Фрунзе, шахтоуправление «Ровеньковское», а также 3 обогатительные фабрики: «Вахрушевская», «Комендантская» и «Ровеньковская». В июле 2010 года «Ровенькиантрацит» и энергохолдинг ДТЭК заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого донецкая компания намерена вложить в госпредприятие 294 млн. грн.

В 2010 году «Ровенькиантрацит» увеличил добычу угля по сравнению с 2009 годом на 21,9%, или на 1,084 млн. тонн, - до 6,034 млн. тонн.

ГП «Свердловантрацит» создано в 1934 году. В состав предприятия входят 26 подразделений, в том числе 5 шахт с общей годовой производственной мощностью 5,25 млн. тонн рядового угля и 3 обогатительных фабрики.

В июле 2010 года «Свердловантрацит» и энергохолдинг ДТЭК заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого донецкая компания намерена вложить в госпредприятие около 200 млн. грн.

В 2010 году «Свердловантрацит» увеличил добычу угля по сравнению с 2009 годом на 9,59%, или на 558 тыс. тонн, - до 6,034 млн. тонн.