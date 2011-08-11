ДТЭК заявляет, что не ведет официальных переговоров по активам ДУЭК

Крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК (ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания», Донецк) заявляет, что в данный момент не ведет никаких официальных переговоров относительно возможности участия в реформировании государственного угледобывающего объединения «Донецка угольная энергетическая компания» (ДУЭК).

Об этом сказано в переданном УНИАН заявлении пресс-службы холдинга.

«ДТЭК всегда открыто информирует о своих планах по инвестированию в то либо иное угольное или энергетическое предприятие. На данный момент официальных переговоров по поводу участия в реформировании ДУЭК компания не проводит», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, председатель Донецкой объединенной территориальной организации Профсоюза работников угольной промышленности Украины Евгений БОНДАРЕНКО в интервью УНИАН 10 августа заявил, что в настоящее время на уровне профсоюзов обсуждается возможность передачи в концессию ДТЭК шахт «Южнодонбасская №3», «им. Скочинского», «Октябрьский рудник» и «Трудовская», входящих в состав ДУЭК.

По информации профсоюзов, углесбытовая «дочка» ДТЭК «ДТЭК Трейдинг» с 2010 года закупает угольную продукцию, добываемую на шахтах ДУЭК. Взамен энергохолдинг проинвестировал около 400 млн. грн. в закупку горно-шахтного оборудования для предприятий гособъединения.

В пятницу, 12 августа, Донецкий терком ПРУП планирует провести собрание с представителями профкомов упомянутых шахт, в котором, как ожидается, примут участие представители ДТЭК.

Справка УНИАН. Шахты «Южнодонбасская №3», «им. Скочинского» и «Октябрьский рудник» специализируются на добыче коксующихся углей. Промышленные запасы углей марок Г и Ж на шахте «Южнодонбасская №3» оцениваются в 150 млн. тонн, «им. Скочинского» (Г, Ж, Т) – 139 млн. тонн, «Октябрьский рудник» (Г, ДГ, Ж) - 96 млн. тонн.

Шахта «Трудовская» специализируется на добыче энергетического угля марки Д. Промзапасы - 78 млн. тонн.

В январе-июне т.г. на шахтах ДУЭК добыто 988,2 тыс. тонн угля, из которых 626,2 тыс. тонн – коксующийся уголь.

ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК, Донецк) управляет энергетическими активами System Capital Management (г. Донецк), 100% акций которой принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта "Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик.

Угледобывающие предприятия энергохолдинга ДТЭК в 2010 году увеличили добычу рядового угля на 8,7%, или 1,528 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 19,164 млн. тонн.