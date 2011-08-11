Высший хозсуд отказал "Фаворит-Плюс" в возбуждении дела о банкротстве «Энергоатома»

Высший хозяйственный суд Украины отказал в удовлетворении кассационной жалобы Дочернего предприятия Всеукраинской организации инвалидов Украины "Фаворит-Плюс" в рамках инициированного ним дела о банкротстве оператора украинских АЭС - НАЭК «Энергоатом».

Об этом УНИАН сообщили в юридическом отделе НАЭК «Энергоатом» со ссылкой на решение суда, принятое в среду, 10 августа.

Как сообщал УНИАН, 20 июля т.г. ДП «Фаворит - Плюс» подало в ВСХУ кассацию на постановление Киевского апелляционного хозсуда от 24 мая, которым предприятию было повторно отказано в открытии производства по делу о банкротстве НАЭК "Энергоатом".

Справка УНИАН. 31 марта Хозяйственный суд Киева на основании закона №2711 (им установлен мораторий на банкротство предприятий ТЭК до 2013 года) отказал "Фаворит-Плюс" в признании банкротом НАЭК "Энергоатом".

«Фаворит-Плюс» просила признать "Энергоатом" банкротом в связи с непогашением НАЭК задолженности за работы по повышению радиационной безопасности эксплуатации атомных электростанций.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.