«Краснодонуголь» выплатил материальную помощь семьям погибших горняков

ПАО «Краснодонуголь» выплатил материальную помощь семьям горняков, погибших в результате аварии на шахте «Суходольская-Восточная».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

На 10 августа полностью выплачена материальная помощь 24 семьям на общую сумму – 23,9 млн. гривен. Оставшимся 4 семьям сумма будет выплачена после урегулирования юридических вопросов правополучателей членов семей и оформления необходимых документов.

Ранее руководство «Краснодонугля» заявило, что выплатит по 1 млн. грн. каждой семье погибшего шахтера. Оплату налогов с суммы благотворительной помощи компания взяла на себя – это более 5 млн. грн., отметили в пресс-службе предприятия. Также «Краснодонуголь» выплатил неполученную часть заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск, компенсацию в размере трехмесячного заработка погибшего семьям. Это более 800 тыс. грн.

Также по данным пресс-службы, дети погибших буду иметь возможность бесплатно обучаться по достижению соответствующего возраста в любом учебном заведении Украины. Затраты на обучение берет на себя «Краснодонуголь».

Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины (ФСНС) в Луганской области также начал осуществлять выплату средств семьям горняков, погибших в результате аварии на шахте «Суходольская-Восточная». Как сообщили в управлении исполнительной дирекции областного ФСНС, вчера были выплачены средства семьям 5 погибших шахтеров. Сегодня планируется перечислить средства еще 3 семьям. «Выплачены 1 млн. 56 тыс. 426 грн. Сегодня еще 3 человека, пошли проплаты – те, которые краснодонское отделение проплачивает», - отметили в управлении исполнительной дирекции ФСНС области.

Как заверили в управлении, «деньги лежат в отделении на счетах», поэтому, как только будут поступать необходимые документы, выплаты будут осуществляться без задержек.

ФСНС выплачивает обязательные государственные компенсации: 5-летний заработок погибшего, назначает ежемесячные пенсии по потере кормильца детям и др. Общий фонд – 11 млн. грн.

Выплаты Кабинета министров Украины производятся согласно Распоряжению №725 от 29 июля 2011 года. Каждой семье выделено по 200 тыс. грн. Платежи будет осуществлять Управление социальной защиты населения Краснодонской районной администрацией. Общий фонд – 5,6 млн. грн.

Семьи погибших шахтеров получат также помощь от Пенсионного фонда Украины. Фонд проводит назначение ежемесячных пенсий детям и родителям погибших в соответствии с законодательством. Общий фонд – 11 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 29 июля на шахте «Суходольская-Восточная» (ПАО «Краснодонуголь») на горизонте 915 м произошел взрыв. Погибли 28 горняков, которые находились на аварийном участке.