Горпромнадзор: 70% аварий в шахтах случаются из-за плохой организации работы и контроля

Подавляющее большинство аварий в шахтах случаются из-за плохой организации работы и контроля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Луганске в ходе совещания по вопросам безопасности в угольной отрасли заявил глава государственной службы Горпромнадзора Александр ХОХОТВА.

«Состояние промышленной безопасности остается критическим. С начала года травмировано 2,5 тысячи человек, из них 108 – смертельно. Произошло 12 групповых несчастных случаев, в которых погибло 47 шахтеров, что составляет 44% от всех погибших. Больше всего горняков погибло от взрывов газа и пыли – 29 человек, обрушения кровли пород – 24, эксплуатации подземного оборудования – 14. 70% несчастных случаев, происходящих в угольной отрасли, - это недостаточная организация производства, 20% - устаревшие технологии, 10% - психофизиологическое состояние шахтеров», - отметил он.

По Луганской области уровень смертельного травматизма в шахтах по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос более чем в 2 раза – в 2011 году уже погиб 51 шахтер (в 2010 – 24 шахтера), отметил А.ХОХОТВА.