Госгорпромнадзор в августе вводит особый режим контроля в угольной промышленности

Инспекторы Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности в августе будут исполнять свои обязанности в особом режиме.

Об этом заявил глава Госгорпромнадзора Александр ХОХОТВА во время совещания с инспекторами Донецкого и Луганского горных округов и руководством теруправлений, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, особое внимание инспекторы будут уделять соблюдению пылегазового режима, правил безопасности во время проведения взрывных работ, соблюдению паспортов крепления забоев и т.п.

По данным ведомства, с начала текущего года на украинских шахтах смертельно травмированы 108 горняков, большинство из которых погибли во время взрывов газа и угольной пыли.

В ведомстве отмечают, что анализ причин трагедий, которые произошли на шахтах Донбасского региона в июле-августе 2011 г., свидетельствует, что в большинстве случаев к авариям и гибели людей привели нарушения требований безопасности, несоблюдение технологии ведения работ.

Как сообщал УНИАН, 29 июля на шахте «Суходольская-Восточная» (ПАО «Краснодонуголь») на горизонте 915 м произошел взрыв. Погибли 28 горняков, которые находились на аварийном участке.

В тот же день в городе Макеевка (Донецкая обл.) на шахте им. Бажанова произошел обвал надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъемные установки. В результате аварии погибли 11 работников шахты, еще четыре человека (3 женщины и 1 мужчина) получили травмы разной степени тяжести.

4 августа на шахте «Краснокутская» (ГП «Донбассантрацит») произошла вспышка метана. Пострадали 23 горняка. Один из горняков умер в больнице 4 августа.