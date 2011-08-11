«Нафтогаз» планирует поставлять на Кременчугский НПЗ до 3 млн. тонн нефти ежегодно

НАК «Нафтогаз Украины» планирует поставлять на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (ПАО «Укртатнафта») до 3 млн. тонн нефти ежегодно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления ценовой политики "Укртранснафты" Роман СИДОРАК сегодня в ходе открытого заседания Национальной комиссии регулирования электроэнергетики.

На своем заседании комиссия утвердила для «Укртраснафты» тариф на транспортировку нефти по новому маршруту МНТ «Южный» - Кременчугский НПЗ на уровне 19,2 грн./тонна. Протяженность маршрута составляет 495 км.

Как сообщил представитель «Укртраснафты», заказчиком маршрута выступает НАК «Нафтогаз Украины». Объемы транспортировки по новому маршруту еще не утверждены, однако предварительно планируется поставлять до 3 млн. тонн нефти ежегодно, сообщил Р.СИДОРАК, не комментируя других подробностей.

Справка УНИАН. ОАО «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз Украины» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая находится в эксплуатации компании и включает в себя 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

ПАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.