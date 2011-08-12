Цены на нефть падают на фоне ситуации на рынках

На мировых торгах в пятницу, 12 августа, цены на нефть снижаются на фоне опасений относительно негативного влияния волатильности рынков последних недель на процесс восстановления экономики США.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,78 доллара, или на 0,91%, до 84,94 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряла 0,52 доллара, или 0,48%, составив 107,5 доллара за баррель.

В ходе торговой сессии в четверг биржи США восстанавливались после падения более чем на 4% накануне. Инвесторы позитивно отреагировали на сильную отчетность CISCO Systems и позитивные статданные по рынку труда, передает Bloomberg.